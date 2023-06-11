«طاقة النواب» توافق على 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله على 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول «الزيت والغاز» بعدد من مناطق الجمهورية.

تكثيف البحث والتنقيب عن الزيت والغاز

وقال النائب حسام عوض الله، إن توجه الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية تكثيف البحث والتنقيب عن الزيت والغاز في كل أنحاء الجمهورية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها بحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلورينشن «دلتا ليمتد» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط «ج.م .ع».

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد، وشركة ونترشال ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

تفاصيل الاتفاقية

واستعرض ممثل وزارة البترول تفاصيل الاتفاقية مع المستثمر، وأن مدة البحث الأولى 3 سنوات يمكن تجديدها 3 أخرى.

ووافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.