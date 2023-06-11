رئيس «طاقة النواب» يطالب بتشجيع المشروعات الجديدة لجلب العملة الصعبة

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الاستثمار في مجال الطاقة يمثل أهمية كبرى لمواجهة المتغيرات العالمية وآثار الأزمة الروسية على أوكرانيا وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إضافة إلى فرق العملة وهو ما حمل الموازنة العامة للدولة أعباءً جديدة ولذلك يجب تشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات جديدة لجلب العملة الصعبة ومنتجات قابلة للتصدير أيضًا.

الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 بحضور وزير المالية بالجلسة العامة.

وطالب «عوض الله» بالتوسع في المشروعات البيئية التي تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية ولها حوافز دولية وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير العام لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وعرض الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة، مشددا على أنَّ الخطة والموازنة للعام المالي 23/24، تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الأجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبي وزيادة الدعم المخصص لمنظومتي رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

ولفت «الفقي»، إلى استمرار جهود الدولة خلال الخطة والموازنة للعام المالي 23/24 للارتقاء بحياة المواطن المصري نحو مبادرة حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن يعيشون في قرى مصر، إضافة إلى مزيد من مخصصات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تعزيز الجهد التنموي والتشغيل وخلق فرص عمل بزيادة كبيرة في مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40% وهى نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي إلى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالي 23/24 بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.