إمام «عمرو بن العاص» لطلاب الثانوية العامة: ثقوا في الله

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إنه يتمنى كل التوفيق والسداد لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، وأن يكلل الله جهودهم بالنجاح والتوفيق، وأن يحقق مآربهم ومطالبهم.

عزَّام: أقول لأولادي وبناتي الطلاب «من جد وجد»

وأضاف «عزَّام» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على قناة الناس»: «عايز أقول لأولادي وبناتي من طلابي الثانوية العامة من جد وجد، ومن زرع حصد، عايز أقول لهم لكل مجتهد نصيب».

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، أن الله سبحانه في القرآن الكريم قال «إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا»، ومن سهر الليالي الماضية ومن اجتهد وجد في المذاكرة، فلن يضيعه الله -سبحانه- و«لازم أولادنا وبناتنا يضعوا نصب أعينهم دائما وأبدا، أن لكل مجتهد نصيب، ومن يتهيب صعوبة الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر».

واستطرد «عزَّام»: «صحيح، عشان ما يقولش أنا عايز أدخل وأنجح لا أنا عايز أدخل وأتفوق وأحصل على درجات القمة ودرجات عالية لأن الإنسان طالما أنه يعني يشرئب بعنقه لأشياء آه يعني بعيدة وأشياء يريد أن ينالها، إن شاء الله ربنا هيحقق مطلبه ومقربه لهذا الأمر، إن شاء الله بس قبل الامتحان كده كم وصية، أن الطالب يدخل الامتحان وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، ويضع نصب عينيه هذه الكلمات، لا يقلق من له اب فكيف يقلق من له رب».