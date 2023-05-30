هل يختلف موعد عيد الأضحى في بعض الدول عن السعودية؟.. «الفلك الدولي» يجيب

يهتم الملايين من المواطنين بمختلف الدول العربية والإسلامية، بالبحث عن موعد عيد الأضحى 2023، والتأكد حول ما يثار من أخبار عن اختلاف موعده في عدد من الدول عن المملكة العربية السعودية، خاصة أن عيد الأضحى مرتبط بمناسك الحج الأعظم، وهناك توافق بين الكثير من الدول العربية، بأن موعد العيد فيها متوافق مع المملكة، لكن مركز الفلك الدولي، كان له رأي آخر نذكره في السطور التالية.

موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد جودة، مدير مركز الفلك الدولي لـ«الوطن»، أنه متوقع أن تختلف بعض الدول في موعد عيد الأضحى المبارك 2023 عن المملكة العربية السعودية، وارتباطها في التحري عن هلال شهر ذي الحجة بالحسابات الخاصة بها.

عيد الأضحى المبارك 2023

وأكد أن موعد عيد الأضحى ليس موحداً في العالم الإسلامي، وهناك دول هي: ماليزيا وأندونيسيا وعمان والمغرب والهند وبنجلاديش وباكستان وموريتانيا، متوقع أن يختلف موعد عيد الأضحى فيها عن السعودية، لافتا إلى أن دول العالم الإسلامي لا يشترط أن يتفق فيها موعد عيد الأضحى مع المملكة العربية السعودية.

وأكد أن غالبية الدول العربية كمصر والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسوريا والجزائر وغيرها، تتفق مع المملكة العربية السعودية في موعد عيد الأضحى المبارك، وموعد وقفة عرفات.