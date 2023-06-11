إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023.. اعرف كم يوما؟

ينتظر المواطنون خلال هذه الأيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023، ليستطيعوا التنزه والسفر وقضاء وقت ممتع مع أسرهم وذويهم، خاصة أنها إجازة مدفوعة الأجر، وتستمر لأكثر من يوم، وينتظرونها من العام للعام.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023

وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023، ستكون الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، على أن تكون وقفة عرفات 2023، الثلاثاء 27 من نفس الشهر.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2023، من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وقفة عرفة، حتى يوم السبت 1 يوليو 2023، والذي يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

أما بالنسبة لإجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 2023، فمن المنتظر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا قبل عيد الأضحى للإعلان عن عدد أيامها.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

وخلال عام 2023، تتبقى إجازات رسمية، هي:

- إجازة وقفة عيد الأضحى، التى توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى، التى توافق يوم الأربعاء 28 يونيو.

- إجازة عيد ثورة 30 يونيو، التى توافق يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، التى توافق يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، التى توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، التى توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر.