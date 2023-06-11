«المعاهد الأزهرية» تنعى طالبة ومسؤول أمن بالأزهر

نعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، الأستاذ شومان محمد شومان، مسؤول الأمن بلجنة المدينة المنورة، بمنطقة دمياط الأزهرية، إثر تعرضه لغيبوبة سكر أثناء حجزه بالمستشفى، والطالبة مريم سيد صلاح، بمنطقة الجيزة الأزهرية حيث وافتها المنية أمس، سائلا لهما الرحمة والمغفرة ولأهلهما الصبر والسلوان.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأدى اليوم الأحد طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الجغرافيا، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة النحو، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة الأحياء والقسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، وسط التزام بالتعليمات وانضباط واستقرار باللجان.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، لجنتي 15 مايو بحلوان وفتيات حلوان التابعين لمنطقة القاهرة الأزهرية والتي تضمان عشر معاهد، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجنتي فتيات المرج وبنين المرج التابعين لمنطقة القاهرة الأزهرية.

عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية,