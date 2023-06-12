«رسائل البحر» من دمياط لشواطئ بورسعيد.. منتجات صديقة للبيئة وحملات نظافة

في إطار احتفال مبادرة الشباب المتطوع بدمياط «Yalla volunteer» التابعة لجمعية كفالة اليتيم بمدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط باليوم العالمي للبيئة، وتَشجيعها لفئات المُجتمع المُختلفة على التغيير الإيجابي في وعيهم وسلوكياتهم البيئية، وإعادة التفكير في كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة وإعادة التدوير.

معرض منتجات مشروع «رسائل البحر» الصديقة للبيئة، يهدف لنشر ثقافة المُنتجات الصديقة للبيئة، والتمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، وهذه المنتجات عبارة عن حقائب مصنوعة من الأقمشة الصديقة للبيئة ومكتوب عليها عبارات تحث على المحافظة على البيئة بطريقة تعطي جمالا لتصلح أن تكون شنطا للخروج وفي نفس التوقيت تعطي نصائح توعية المجتمع.

كما تم عرض منتجات إكسسوارات مصنوعة من خامات بسيطة معاد تدويرها مع استخدام الصدف والقواقع بعد معالجتها وإعادة تدويرها لبيعها لتكون باب رزق للمشتركين من ناحية، وتوعية واهتمام بالمنتجات الصديقة للبيئة واتنشارها من ناحية أخرى، وذلك على أحد شواطئ محافظة بورسعيد، طبقا لما قالته سارة بيصر مؤسس المبادرة لـ«الوطن».

ورش رسم وأورجامي للأطفال والكبار

وعلى هامش المعرض، تم تنظيم ورش عمل للرسم والأورجامي للأطفال، حيث تُعرف الأطفال على مفهوم البيئة وأهمية إعادة التدوير، والحفاظ على الحياة البحرية، وعبروا بالرسم عن رؤيتهم للبيئة، وتعلم فنون الأورجامي، وعمل أسماك ورقية وشاركت السيدات في ورشة الرسم على القماش، كآلية من آليات إعادة التدوير، وتم تلوين لوحة بيئية.

حملة للتوعية على شواطئ بورسعيد

كما تم تنظيم حملة توعية بيئية، لرواد الشاطئ للتوعية بالحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على البيئة، وحملة نظافة شاطئية.

وأضافت سارة لـ«الوطن» أن الفاعليات تأتي في إطار نشر الوعي بأزمات كوكب الأرض الثلاث، وهي: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، واستمرار تعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات.

وواصلت حديثها: نحن لا نملك سوى هذا الكوكب فهو موطننا الوحيد، وعلينا حماية موارده المحدودة، والحفاظ عليه من التَلوث.