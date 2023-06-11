«الداخلية» تنشر فيديو تنظيم الحلقة الثالثة لبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد (فيديو)

أعدت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا مدته 4 دقائق ترصد فيه التنظيم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية الحلقة الثالثة لبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد ليلاً على ملاعب وادى الفروسية المُعد وفقاً للمعايير العالمية لرياضة الفروسية‎‎.

«الداخلية» تولي اهتماما بالغا في مجال رياضة الفروسية

ويُعد تنظيم بطولة الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد «الحلقة الثالثة»، على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية وتوفير كل السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل، فضلا عن فندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف والأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن انتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، كما صُممت منصة للجنة التحكيم تُتيح رؤية زوايا أكثر لكل الملاعب، للمساعدة على أداء تحكيمي أفضل في البطولات.

توزيع الجوائز وسط أجواء احتفالية

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.