تفاصيل التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بمركز «إبداع مصر الرقمية»

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن برنامج التدريب الصيفي في مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة المنيا، حيث تم فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد في عدة تخصصات.

وبحسب بيان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على موقعها الرسمي، فإن أبرز هذه التخصصات «إنترنت الأشياء، وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني، والرسم الرقمي، وفن الألعاب، والذكاء الاصطناعي»، وغيرها من التخصصات.

شهادة إتمام التدريب بالمعهد

وتابعت الوزارة أن التدريب يبدأ في شهر يوليو 2023، وتُعطى الأولوية لطلاب السنة الدراسية النهائية، وبنهاية التدريب، يحصل الطلاب على شهادة إتمام التدريب بالمعهد وفقًا لعدد الساعات التدريبية المحددة لكل تخصص، حيث أوضحت الوزارة إن آخر موعد للتقديم 13 يونيو، حيث يمكن التقديم من خلال الضغط على الرابط التالي. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRtV-AFo1QmwTJFQmX2sULIaxUuSXM_WddrxfqzVhbkUtXDA/viewform

تصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبة

وقالت لدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن فرص التدريب متاحة لكافة الطلاب، مشيرة إلى أن لمعهد أقام الاسبوع الماضي ملتقى للتوظيف أحد اًليات التواصل مع شركاء القطاع في التخصصات المختلفة والتي تعكس نبضاً متجدداً لاحتياجات السوق يستفيد بها المعهد لتنعكس على تصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبة وأيضا للمساهمة كماً وكيفاً للوفاء لتلك الاحتياجات المتسارعة الطلب على المدى القريب والمتوسط.

فرص التوظيف التي تتيحها الشركات المشاركة بالملتقى

هذا وتأتى فرص التوظيف التي تتيحها الشركات المشاركة بالملتقى جزءاً من أعمال التواصل الفعال مع شركاء القطاع على مدار العام للاستفادة من قواعد بيانات خريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات الاحترافية والمكثفة، حيث تصل قاعدة بيانات شركاء الصناعة إلى ما يقرب من 400 شركة يتواصلون مع المعهد دائماً للاستفادة من قاعدة بيانات خريجيه طوال العام.