كراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان.. إليك الاشتراطات

أعلنت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، عن فتح باب الحجز لـ95 وحدة سكنية، تسلم في يوليو 2024، في مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير المسكن الكريم بسعر يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

وتوافيكم «الوطن» في السياق الآتي، الاشتراطات العامة للحصول على وحدة سكنية، وفقًا لما جاء في كراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان.

الاشتراطات العامة بكراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان

وجاءت الاشتراطات العامة بكراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، على النحو الآتي:

- فتح باب شراء كراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان من يوم الإثنين 12 يونيو حتى الثلاثاء 27 من الشهر ذاته.

- تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يتم تعديلها.

- يراعى عند ملء بيانات طلب دخول القرعة ذكر مساحة الوحدة التي يرغب المتقدم الدخول في القرعة.

- استعمال الوحدة السكنية للسكن.

- حظر التصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط إلا بعد اتخاذ الإجراء الخاصة بذلك من قبل الهيئة.

- في حالة الفوز يتم تقديم شيكات بنكية بقيمة الأقساط المستحقة عن الوحدة عند التعاقد.

- في حالة تقدم أحد الفائزين للقرعة العلنية لطلب استيراد النبالغ المالية المسددة يتم الغاء الاجراء ويخصم 4 آلاف جنيه + 1% مصروفات إدارية.

- يعتبر الإعلان وكراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان جزء لا يتجزأ من عقد البيع.

المستندات المطلوبة في كراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان

وأعلنت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، ماهية المستندات المطلوبة، بكراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، وهي كالآتي:

- الاطلاع الخاص على كل الشروط المالية وكافة البيانات الواردة بكراسة شروط مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب،