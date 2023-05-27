«الإسكان» تعلن مواعيد التقدم لحجز مقابر العاشر من رمضان والشروق والعبور

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوم الأحد الموافق الأول من يونيو المقبل، سيكون موعد بداية طرح كراسات شروط حجز أراضي مقابر المسلمين والمسيحيين في مدن الشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، بشرط أن تكون لقاطني تلك المدن، موضحة أن الموعد النهائي للتقدم يوم 15 يونيو.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ423 قطعة أرض مقابر بمساحات تتراوح من 40 إلى 60 مترا مربعا، منها 261 للمسلمين، و162 للمسيحيين.

شروط حجز أراضي المقابر

وجاءت شروط حجز أراضي المقابر التابعة لهيئة المجتمعات العرمانية، كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من سكان الشروق أو العبور أو العاشر من رمضان.

- ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من أراضي مقابر هيئة المجتمعات العمرانية.

- لا يحق التقدم على أكثر من قطعة أرض مخصصة للمقابر.

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية، بأن تخصيص أراضي المقابر سيكون بمقابل الانتفاع، وعلى الراغبين في الحجز شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.