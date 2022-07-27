آخر فرصة لحجز شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. غدا الخميس

تنتهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، غدا الخميس، الموافق 28 يوليو الجاري، من تلقي طلبات حجز شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وهو من المواقع المميزة، داخل مدينة القاهرة الجديدة، إذ يقع المشروع بأرض الجمعيات الجديدة، بالتجمع الخامس بالقرب من جمعية «جرين بيتش».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، قبل نهاية الحجز، وفقا لما صدر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

كل ما تريد معرفته عن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

- يشمل مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة نحو 70 وحدة سكنية، داخل مدينة القاهرة الجديدة.

- تتراوح مساحة الوحدات السكنية داخل مروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، ما بين 109متر مربع، و 152 متر مربع.

- تبلغ قيمة كراسة شروط حجز وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، 200 جنيه.

- يمكن شراء كراسة شروط حجز وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، من داخل المقر الرئيسي لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، والذي يقع في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

- تتكون كل عمارة داخل مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، من دور أرضي و5 أدوار متكررة وجراج.

- يتم تسليم الوحدات السكنية، داخل مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بنظام النصف تشطيب.

- يمكن اختيار نظام سداد الوحدات السكنية ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وتصل فترة السداد إلى 20 سنة.

وجدير بالذكر، أن طرح وحدات سكنية ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، لطرح وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، داخل المشروعات السكنية المختلفة، بالعديد من المدن الجديدة، على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة، ومساحات وأسعار مختلفة، وفقا لكل مشروع.