لحاجزي وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.. موعد إجراء القرعة العلنية

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، يعد واحدًا من الموضوعات التي يبحث عنها عدد من المواطنين، عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، وذلك تزامنًا مع غلق باب الحجز خلال الأيام الماضية، إذ يتساءل المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المشروع، عن موعد إجراء القرعة العلنية لهذا المشروع.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وسيجر تخصيص الوحدات السكنية، ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، من خلال إجراء قرعة علنية، وفقًا لإعلان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إذ يقع مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، داخل مدينة القاهرة الجديدة، الذي يعد من المواقع المميزة داخل مدينة القاهرة الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وفقًا لبيان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

موعد إجراء القرعة العلنية لوحدات المشروع

وفقا لبيان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سيتم تخصيص وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، من خلال إجراء القرعة العلنية يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الرئيسي، الكائن في 3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

كما حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، نظام سداد وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، إذ يوجد تسهيلات على السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وذلك تسهيلًا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، داخل مدينة القاهرة الجديدة، عملية سداد القيمة الإجمالية للوحدة السكنية.

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعتاد على طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، وبشروط معينة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.