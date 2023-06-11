مايا مرسي تنعى ماجدة صالح أول راقصة باليه مصرية: وداعا فراشة الأوبرا

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى، الدكتورة ماجدة صالح أول راقصة باليه مصرية، ومدير دار الأوبرا الأسبق وعميد المعهد العالي للباليه، التي وافتها المنية صباح اليوم.

مايا مرسي: رفعت اسم مصر عاليا

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر واحدة من أهم رائدات فن الباليه المصري، قائلة: «وداعا فراشة الأوبرا التي أثرت الحياة الثقافية والفنية بإسهاماتها الكبيرة في هذا المجال، ورفعت اسم مصر عاليا بتمثيلها في العديد من المحافل الدولية»، مؤكدة أن التاريخ سوف يذكرها دائما بأنها صاحبة أول عرض باليه في تاريخ مصر.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتورة ماجدة صالح وأصدقائها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.