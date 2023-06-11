مناقشة أفلام نادي السينما المستقلة بحضور صناعها

نظم نادي السينما المستقلة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فعالية جديدة، شهدت عرض أربعة أفلام روائية قصيرة.

حيث عرض كلاً من فيلم سواح إخراج منى يحيى ، فيلم ماتعرفه عن حياة نادين إخراج عمرو فكري، فيلم ورد إخراج أسامة القزاز، فيلم نعمه إخراج بيشوي مجدي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما ويشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى، كما يُعتبر نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.