نجاح مناورة «مصر المحروسة 19» لمكافحة التلوث البترولي بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المناورة الافتراضية لعملية مكافحة تلوث وانسكاب بترولي بميناء غرب بورسعيد «مصر المحروسة 19» بالتعاون بين اللجنة المركزية لمكافحة التلوث البترولي والمواد الخطرة المنقولة بحراً التابع لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة بتروسيف التابعة لقطاع البترول، للتدريب على مكافحة ومحاصرة البقع الزيتية المحتملة أو الانسكاب البترولي الذي قد ينجم عن عبور السفن العملاقة في المجرى الملاحي للقناة في إطار الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية.

مراعاة المعايير البيئية

وأشاد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة في المناورة ضمن خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مؤكداً التزام الهيئة الاقتصادية بمراعاة المعايير البيئية واتخاذ كافة التدابير واحتياطات الأمن والسلامة وفق متطلبات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030.

تطبيق محاكاة لمناورة السفن لمكافحة تلوث البقع الزيتية

الجدير بالذكر أن اختيار موقع المناورة بميناء غرب بورسعيد، خاصة الرصيف السياحي، يهدف إلى التدريب على إدارة الأزمات ومواجهة حوادث التسرب الزيتي البحري المُحتملة وهو ما يدعم جهود تطوير الميناء ورفع كفاءته، بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانيات وقدرات الميناء ويعزز من قدرته التنافسية بين موانئ البحر المتوسط.

تضمنت المناورة الافتراضية المشتركة تنفيذ سيناريو محتمل يمكن التعامل به في حال وقوع حادثة تلوث بالزيت أو انسكاب بترولي، والعمل على احتواء بقعة الزيت المتسربة من إحدى السفن العابرة بالقناة ومثيلاتها، للتعامل مع حادث التلوث وفق أحدث تقنيات مكافحة التلوث ليكون محاكي التلوث بمثابة مقر لإدارة الأزمات في حال وقوع أي حادث تلوث محتمل لتحقيق أفضل فهم لتنفيذ خطط الطوارئ والتشريعات التي تحكم التأهب والاستجابة في مواجهة حوادث التسرب الزيتي.

تجدر الإشارة بأن المناورة قد شارك بها محافظة بورسعيد، الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والأطقم الفنية لمكافحة التلوث.