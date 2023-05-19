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مباراة الأهلي والترجي تمد عمل المترو اليوم.. اعرف موعد آخر رحلة

كتب:

كريم روماني
10:59 ص | الجمعة 19 مايو 2023
حركة مترو الأنفاق- تعبيرية

حركة مترو الأنفاق- تعبيرية

تنطلق اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءاً، مباراة الأهلي والترجي التونسي، وكثفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، من الاستعدادات الخاصة بالمترو، مؤكدة أنه تقرر زيادة عدد القطارات ومد ساعات التشغيل ساعة «زيادة يوم الماتش» لتصبح الواحدة صباحا بدلا من 12.

وأكدت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إحنا جاهزين باستعدادات خاصة لمباراة يوم الجمعة بين الأهلي المصري والترجي التونسي».

تقليل الفرق بين القطارات 

أيضاً ضمن الاستعدادات الخاصة بمباراة الأهلي المصري والترجي، قررت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، أن يقل الفرق بين قطارات الخط الثالث لـ5 دقائق ونصف: «طبعاً هيزيد عدد القطارات عشان توصلوا بسرعة».

من المقرر أن تعمل محطات مترو الخط الثالث حتى الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل، ويمكن لمشجعي الدرجة الثالثة النزول في محطة أرض المعارض، ومشجعي الدرجة الثانية النزول في محطة الاستاد: «وده لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين».

محطات الخط الثالث للمترو 

يتضمن الخط الثالث للمترو محطات عدلي منصور والهايكستب وعمر بن الخطاب وقباء وهشام بركات والنزهة ونادى الشمس وألف مسكن وهيلوبوليس وهارون والأهرام وكلية البنات والإستاد وأرض المعارض والعباسية وعبده باشا والجيش وباب الشعرية والعتبة وجمال عبدالناصر وماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.