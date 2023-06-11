خريطة وظائف القوى العاملة 2023 بالمحافظات.. توفر تأمين طبي واجتماعي

أعلنت مديريات القوى العاملة في عدة محافظات، عن وظائف خالية في 49 مؤسسة خاصة بعدة تخصصات بينها لذوي المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بخبرة وبدون خبرة، وبينها عدة فرص عمل لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك خلال نشرة توظيف شهر يونيو 2023 الصادرة عن مديريات القوى العاملة مع توفير بدل انتقال من وإلى العمل للمغتربين.

طرق التقديم لوظائف القوى العاملة

وأفادت مديريات القوى العاملة، بأن التقديم لهذه الوظائف الخالية يتم عن طريق المديريات حيث يتم استلام السيرة الذاتية وطلب العمل ومتابعة الطلب لحين استلام الوظائف من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، على أن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل العامل وصاحب العمل.

تخصصات وأماكن وظائف القوى العاملة 2023

تتضمن أيضا وظائف القوى العاملة 2023 فرص عمل في محافظات القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج وجنوب سيناء بعدة تخصصات منها مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء واتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبي مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبي توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، وأخصائيين تسويق وتمويل، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وتخصصات أخرى.

وظائف القوى العاملة 2023

تنشر «الوطن» وظائف القوى العاملة 2023 في المحافظات في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها،

- تطلب شركة خاصة بالقليوبية عمال زراعة وعمال بوفيه سن يبدأ من 20 عاما مؤهلات متوسطة براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- تطلب شركة نسيج بالقليوبية عمال نسيج وتطريز براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه وسن حتى 45 عاما مع توفير تأمين إجتماعي وصحي.

- تطلب شركة صناعات بالغربية عمال تصنيع سن يبدأ من 25 مع توفير تأمين إجتماعي وصحي وسكن للمغتربين مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- شركة سياحية بشمال سيناء تطلب مرشدين سياحيين وعمال وشيف طعام مؤهلات عليا ومتوسطة مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وسكن للمغتربين وبدل انتقال للمحافظات وتحديد الراتب المقابلة بالشخصية.

- مجموعة مدارس خاصة بمحافظة سوهاج تطلب مدرسين بمختلف التخصصات راتب يبدأ من 2700 جنيه وتأمين صحى واجتماعي ووسيلة انتقال.