دار الإفتاء توضح أبرز شروط الأضحية من الغنم ذكر وأنثى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يهتم المواطنون الذين ينوون ذبح الأضحية بمعرفة شروط الأضحية من الغنم ذكر وأنثى ليكن الذبح والأضحية تابعة لهدي النبي عليه السلام، ويختلف نوع الأضحية بحسب الحيوان الذي يتم ذبحه، فالبعض يضحي بالإبل بينما يقوم آخرون بذبح الضأن والغنم، ويوضح التقرير التالي شروط الأضحية من الغنم ذكر وأنثى، وفق ما صدر عن دار الإفتاء المصرية.

شروط الأضحية من الغنم ذكر وأنثى

وحول شروط الأضحية من الغنم ذكر وأنثى فقد حددت دار الإفتاء المصرية، 10 شروط لتصبح الأضحية قد استوفت الشروط الشرعية التي حددها الإسلام وفق السنة النبوية.

- أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا بأن تكون «ثنية أو فوق الثنية» من الإبل والبقر والماعز.

- جذعة أو فوق الجَذَعة من الضأن، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتمت سنة قمرية ودخلت في الثانية دخولاً بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة.

- أن تكون وفرة اللحم في الذبيحة.

- سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثن.

- ألا تكون مقطوعة الإلية.

- ومن شروط الأضحية من الغنم ذكر وأنثى ألا تكون الجدعاء، وهي التي قطعت إحدى أذنيها أو كلاهما.

- ألاّ تكون عرجاء الواضح عرجها.

- ألاّ تكون عمياء وهي التي ذهب بصر كلتا عينيها.

- ألاّ تكون عوراء وهي وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، أو مقطوعة اللسان بشكل كامل.

- كما يشترط في الأضحية من الغنم ذكر وأنثى ألا تكون مريضة وواضح مرضها، بمعنى انّ مرضها يكون ظاهراً وواضحاً لمن يراها.