تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل زوج خالتهما بالفيوم إلى الأربعاء

أجلت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم الأحد، محاكمة الشقيقين «أحمد.ع.أ.ع»، و«محمود.ع.أ.ع»، في الاتهام الموجه إليهما بقتل زوج خالتهما بعدما استدرجاه لمنزلهما ليلًا، لتعديه لفظيًا على والدتهما ومحاولته الدائمة تشويه صورتها، إلى جلسة الأربعاء المُقبل، لسماع شهادة والدة المتهمين، ومعاينة مسرح الجريمة مرة أخرى، وإحضار خبير سلاح لسؤاله عن نوع السلاح المستخدم في الجريمة ومطابقته للذخيرة المستخرجة من جسد المجني عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مشكور، وأحمد فتحي جنيدي، وسكرتارية محمود ربيع، وأمانة سر ثابت رمضان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

العثور على جثة شخص مقتولًا

تعود تفاصيل القضية المحرر عنها المحضر رقم 15195 جنايات مركز الفيوم لسنة 2023، إلى 23 فبراير المُنصرم، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة شخص مقتولًا ومصابًا بطلقات نارية على أحد الطرق.

حل لغز الواقعة

وتبينّ أنّ الجثة لشخص يدعى سيد سلطان عويس محمود، فيما جرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز الفيوم، والذي كشف هوية مرتكبي الواقعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الجريمة شقيقان نجلا شقيقة زوجة المجني عليه.

سبّ والدتهما وحاول تشويه سمعتها

وجرى ضبط المتهمين الذين اعترفا بارتكابهما الواقعة، انتقامًا من المجني عليه، بعدما استدرجاه إلى منزلهما بحجة الصلح معه، وتعديا عليه بالضرب وأطلقا عليه النيران من سلاح ناري كان بحوزة أحدهما، مُعللين ارتكابهم للواقعة بسبب قيام المجني عليه بسب والدتهما عدة مرات ومحاولة تشويه سمعتها.

زوجة الضحية تؤكد السبب خلافات مالية

على جانب آخر، أكدت زوجة المجني عليه، وخالة المتهمين أنّ سبب الخلاف بينهم كان بسبب خلافات مالية على جمعية، فاستدرجاه إلى المنزل بدعوى الصلح إلا أنّهما أنهيا حياته.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين، ثم جرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي بدأت اليوم أولى جلسات محاكمتهما.