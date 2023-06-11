عضو «أمناء الحوار»: هناك توافق بين مطالب الأحزاب والحكومة حول زيادة أعضاء غرفتي البرلمان

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مناقشة الجلسات لسبل زيادة أعداد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وتفرُّغ كل نائب لمهامه النيابية من التشريع والرقابة أمر فى غاية الضرورة لحسم حالة الجدل التى أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول هذا الأمر، فى ظل زيادة عدد السكان بمعدلات كبيرة وفقاً لما طالبت به الأحزاب، فى بعض الدوائر خلال الفترة الماضية، ما يضاعف الأعباء على النواب فى التواصل مع الأهالى وحل مشكلات الدوائر الانتخابية.

وحول تقسيم الدوائر الانتخابية ووضع الحدود الجغرافية لها، أكد «ربيع» أن الأمر لم يُطرح للنقاش، كونه يرتبط بقانون الانتخابات.

كيف ترى مناقشة الحوار الوطنى لسبل زيادة أعداد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ؟

- مناقشة سبل زيادة أعضاء غرفتى البرلمان «النواب والشيوخ» ضرورة مهمة لحسم الجدل القائم فى هذا الموضوع، خاصة أن الموضوع مرتبط بالزيادة السكانية التى تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وتعدد شكاوى النواب من عدم قدرتهم على تلبية مطالب أهالى دوائرهم فى ظل زيادة العدد السكانى التى يترتب عليها زيادة المشكلات.

هل تلقيتم أى مقترحات معنية بذات الموضوع؟

- جميع المقترحات التى تلقيناها والمعنية بأعداد نواب مجلسى النواب والشيوخ تطالب بزيادة عدد أعضاء الغرفتين التشريعيتين بهدف تمكين كل غرفة من أداء دورها على أكمل وجه دون أى نقصان، مع سرعة حل المشكلات التى تواجه المواطنين فى وقت قصير. كما قدم عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المشاركة بالحوار أجندات واضحة تتضمن مطالب بزيادة عدد أعضاء النواب، كونها ترتبط بمعدل الزيادة السكانية، حيث ترى معظم الأحزاب أن بعض الدوائر الانتخابية شهدت زيادة كبيرة فى أعداد المواطنين على مدار الفترة الماضية، ما يزيد من العبء على نائب الدائرة فى تلقِّى طلبات أهالى الدائرة. وأكدوا، فى مطالبهم ومقترحاتهم، أهمية زيادة أعداد النواب فى غرفتى البرلمان، حتى يستطيعوا أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

وماذا عن موقف الحكومة من مطالب الأحزاب المطالبة بزيادة عدد أعضاء الغرفتين التشريعيتين؟

- موقف الحكومة يتوافق تماماً مع المطالب، حيث ترى أن الزيادة السكانية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية تتطلب زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لكى تستطيع الحكومة أن ترى صورة الشارع المصرى بشكل كامل، من خلال تخفيف أعباء نائب الدائرة التى تعانى من زيادة سكانية كبيرة وتقاسمها مع النائب المضاف إلى الدائرة.

حدِّثنا عن مطالب الأحزاب بتفرُّغ النواب لأداء مهامهم التشريعية؟

- لا شك أن تفرُّغ النائب لأداء مهامه النيابية التى تتعلق بمطالب أهالى دائرته ومنتخبيه أمر حتمى وأمانة فى عنقه حمَّلها الناخبون له، فلا بد من وجود لائحة تنظم هذا الأمر، بما يتناسب مع طبيعة عمله، وستسعى الجهات المعنية بالحوار الوطنى إلى ضبط هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة.

ولماذا لم يناقش الحوار تقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظات الجمهورية؟

- مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية ووضع الرسوم الجغرافية لها لم تناقش حتى الآن، كونها ترتبط بقانون الانتخابات ولم نتلقَّ أى طلبات معنية فى هذا الصدد حتى الآن.

إلى أى حد يؤثر غياب المجالس المحلية فى زيادة أعباء الدوائر المطروحة على كاهل النواب؟

- يجرى خلال الفترة الحالية بلجنة المحليات بالمحور السياسى، ضمن مناقشات الحوار الوطنى، طرح ودراسة قانون المحليات، الذى ينظم عملية انتخابات المجالس الشعبية المنتظر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، وتشمل المناقشات صلاحيات المحافظين ورؤساء المجالس المحلية بالمدن الإقليمية وعواصم المحافظات وأعضاء المجلس الشعبى المحلى بكل وحدة محلية، وذلك باعتبارهم الحلقة الأقرب إلى المواطنين، وبالتالى سيكون لتلك المجالس دورها الكبير فى مساعدة نواب البرلمان على التفرغ للدور التشريعى.

جلسات الفترة الماضية

دور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى داخل الجلسات يقتصر على تقديم الدعم اللوجيستى، عبر الاستماع لجميع الآراء وعدم التحيز واتباع الحيادية والموضوعية تجاه كل الآراء المقدمة والمقترحة على طاولة الحوار.

وطوال الفترة الماضية للجلسات عمد مجلس الأمناء إلى الانفتاح بشكل كلى تجاه المشاركة من خلال الاستماع لجميع الآراء دون أى إهدار أو إقصاء لأحد، وهو ما يُعد أمراً حتمياً لنجاح الحوار الوطنى والخروج منه بتوصيات علاجية لكل قضايا المجتمع بتوافق جميع المشاركين على خارطة إصلاح توافقية من شأنها حل المشكلات التى تواجه المواطن البسيط.