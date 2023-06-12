الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافات على كوبري أكتوبر وشارع فيصل

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلامية دينا شرف، الحالة المرورية في شوارع القاهرة وبعض المحافظات.

الحالة المرورية في القاهرة

وأفادت دينا شرف، أن الكثافة المرورية تزداد بدخول ساعات الذورة الصباحية، وهناك كثافات متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، بينما طريق الكورنيش المتجه لمنطقة «المؤسسة» بشبرا الخيمة يشهد سيولة.

وتابعت، بأن كوبري أكتوبر المتجه للعباسية يوجد عليه بعض الكثافات المرورية المتقطعة حتى منطقة غمرة، أما السيارات التي تتخذ طريق العباسية فستواجه كثافات مرورية بسيطة تزداد مع ساعات الذورة.

وأضافت «شرف»، أن هناك كثافة مرورية أمام المتجهين من ميدان التحرير إلى مدينة نصر، وأيضا محور النصر وصولا للمنصة، وظهرت كثافات متحركة في شوارع صلاح سالم وعباس العقاد والطيران حتى طريق الدائري.

واشارت إلى أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات نسبية في الوقت الحالي، وكذلك كوبري الروضة، بينما تنتظم الحركة مع سيولة مرورية باتجاهي نفق الأزهر.

الحالة المرورية في الجيزة

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، قالت «شرف» إن شارع الهرم يشهد كثافة مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، فضلا عن ظهور كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقتي إمبابة وبولاق.

وأضافت، أنه يفضل للقادمين من الطريق الدائري والمنيب والمتجهين لميدان لبنان أو المهندسين، أن يسلكوا محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية.