خدمات على مدار 24 ساعة في مطار جدة لإنهاء إجراءات الحجاج

قال قائد قوة جوازات الحج، اللواء سليمان اليوسف، اليوم، إنّ قوة جوازات الحج في مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج.

وأضاف اليوسف في تصريح خاص لقناة «السعودية الإخبارية»، أنّ قوة جوازات الحج تعمل على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن مع أخذ الخصائص الحيوية ومساعدة الحجاج بكل ما يحتاجون إليه.

مبادرة طريق مكة

وأشار إلى أنّ المديرية العامة للجوازات تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة «طريق مكة»، والتي شملت هذا العام 7 دول مختلفة تتم إجراءات الحجاج فيها وبمجرد وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز يتجهون مباشرة إلى مكة المكرمة دون أي إجراء آخر.