موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو لـ5.2 مليون أسرة

ينتظر نحو 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موعد صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو، حيث يتم الصرف بزيادة 25% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أبريل الماضي.

موعد صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو 2023

ووفقا للموعد المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لمستحقيه، فهو منتصف كل شهر، أي أنّ موعد صرف تكافل وكرامة شهر يونيو 2023، سيكون يوم 15 يونيو 2023، وقبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون الأربعاء 28 يونيو 2023، أي ستكون وقفة عرفات 2023، الثلاثاء الموافق 27 من الشهر ذاته.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج «تكافل وكرامة»

يذكر أنّ الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أتاح عددا من الخدمات الإلكترونية، ومنها تحديد المعايير التي تحدد قبول المواطن ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، واستيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والضغط على «استعلام تكافل وكرامة».