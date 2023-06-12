رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو لـ5.2 مليون أسرة

كتب:

منة عبده
09:09 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
برنامج «تكافل وكرامة» - أرشيفية

برنامج «تكافل وكرامة» - أرشيفية

ينتظر نحو 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موعد صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو، حيث يتم الصرف بزيادة 25% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أبريل الماضي. 

موعد صرف «تكافل وكرامة» شهر يونيو 2023

ووفقا للموعد المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لمستحقيه، فهو منتصف كل شهر، أي أنّ موعد صرف تكافل وكرامة شهر يونيو 2023، سيكون يوم 15 يونيو 2023، وقبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك. 

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون الأربعاء 28 يونيو 2023، أي ستكون وقفة عرفات 2023، الثلاثاء الموافق 27 من الشهر ذاته.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج «تكافل وكرامة»

يذكر أنّ الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أتاح عددا من الخدمات الإلكترونية، ومنها تحديد المعايير التي تحدد قبول المواطن ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، واستيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والضغط على «استعلام تكافل وكرامة».

اقرأ المزيد:

برنامج «فرصة» يسلم مشروعات جديدة لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالمحافظات

أهداف برنامج «المنح الجامعية» المتاحة لأبناء أسر «تكافل وكرامة»

خطوات التسجيل في المنح الجامعية 2023 لأبناء مستفيدي «تكافل وكرامة»

شروط ومعايير المنح الدراسية بالجامعات للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة

مميزات منحة الجامعة الأمريكية لخريجي الثانوية من أبناء «تكافل وكرامة»

رابط التقديم للمنح الجامعية لأبناء مستفيدي تكافل وكرامة المتفوقين
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.