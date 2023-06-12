طرح 4 قطع أراض استثمارية للبيع بأنشطة خدمية بمدينة حدائق العاصمة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح 4 قطع أراضٍ استثمارية للبيع بأنشطة خدمية بمنطقة 2350 فدانا.

وقال رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنه تم طرح قطعة أرض رقم 70 بمساحة 74082 مترا مربعا، ومركز خدمات رقم 12 بالمرحلة الرابعة بمنطقة 2250 فدانا، بنسبة بنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض بارتفاع بدروم، ودور أرضي و3 أدوار متكررة، على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

طرح قطع أراضٍ بمنطقة 2350 فدانا بمدينة حدائق العاصمة

وأضاف «عبد اللاه»، أنه تم طرح قطعة الأرض رقم 93 بمساحة 124947 مترا مربعا مركز خدمات رقم 30 بمنطقة 2250 فدانا، بنسبة بنائية لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، بارتفاع بدروم، ودور أرضي ودورين متكررين، على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأشار إلى طرح قطعتي أرض رقم 96 بمنطقة 2250 فدانا بمساحة 32811 مترا مربعا، بنشاط تجاري، وقطعة رقم 47 بمنطقة 2550 فدانا، بمساحة 53109 مترا مربعا، بنفس الاشتراطات البنائية.

آلية السداد

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن آلية السداد تتمثل في استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهى عبارة عن 10%؜ تم سدادها، إضافة إلى 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.٪؜ مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد 6 أقساط نصف سنوية من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وتكون الأقساط محملة بالأعباء طبقا للمعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، إضافة إلى 2٪؜ على الرصيد المدين، 5.٪؜ مصاريف تحصيل.

وذكر، أنه يحتسب هذا العائد من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، مشيراً إلى أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.

وفي ذات السياق، اجتمع «عبداللاه» مع مسؤولي إدارة التعاقدات ومندوبى البنك الأهلي المصري، لمناقشة ومعاينة قطعة أرض لتكون فرعا للبنك الأهلى المصرى بمساحة 1400 متر بمنطقة البنوك بمدينة حدائق العاصمة.

وذكر، أن مخطط المدينة يحتوي على منطقة بنشاط بنوك وتجاري كاملة المرافق، ومتاح التخصيص بها والاشتراطات البنائية لها، هي أن نسبة البناء حوالى 40% من مساحة الأرض المخصصة، ومواصفات البناء هي دور أرضي ودورين متكرر، مشيراً إلى أن أيا من هذه القطع جاهزة للتخصيص والاستلام ومتاح البدء بأعمال التراخيص والبناء، لكي يتم توفير خدمات البنوك بجميع أنواعها بالمدينة، فور استكمال الإجراءات.

اختيار مواقع مناسبة لإقامة فرع البنك الأهلي

وخلال اللقاء، استعرض رئيس جهاز المدينة مع مندوبي البنك الأهلي المصري الأراضي المتاحة، وتم اختيار بعض المواقع المناسبة، كما تم القيام بجولة بالمدينة للاطلاع على تلك المناطق واختيار المناسب منها، وأشاد مسؤولو البنك بموقع المدينة ومدى أهمية وجود أكثر من فرع للبنك بها.