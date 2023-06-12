مواصفات امتحان الدين للصف الثالث الثانوي.. اختياري ودون «مفاهيم»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الدين للصف الثالث الثانوي، الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان الامتحانات، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمشاركين في الامتحانات.

مواصفات امتحان الدين للصف الثالث الثانوي 2023

وأكدت وزارة التعليم، أنّ امتحان الدين للصف الثالث الثانوي يُعقد ورقيا بنظام البابل شيت، ويتضمن أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد» مؤكدة أنّ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع دون أسئلة مقالية، ويكون 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

أسئلة الدين للثانوية العامة

وأضافت وزارة التعليم، أنّه لا يوجد كتيبات مفاهيم للطلاب بامتحان الدين للصف الثالث الثانوي، ويوجد مجلدات المفاهيم يتم تسليمها للطلاب بالمواد الأساسية فقط، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة عليها أو إتلافها لاستخدمها في السنوات المقبلة.

وأكدت وزارة التعليم، أنّ الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم تتابع منذ صباح اليوم سير امتحانات الثانوية العامة، ووصول أوراق أسئلة الدين إلى لجان الامتحانات في موعدها دون تأخير، والتأكد من سير العملية الامتحانية بانضباط دون أي مشاكل أو معوقات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى التنبيه علي رؤساء اللجان بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارةحال حدوث أي مشكلة، أو أي أزمة، للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافي.

وشددت وزارة التعليم، على ضرورة التأكد من تسجيل بيانات الطالب على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، موضحا بعمل محضر إثبات حالة عند امتناع كتابة الطالب بياناته.