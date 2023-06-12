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معلومات عن أغنية احتفل لاعبو الأهلي ببطولة أفريقيا على أنغامها

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:26 م | الإثنين 12 يونيو 2023
لاعبو الأهلي يحتفلون ببطولة أفريقيا

لاعبو الأهلي يحتفلون ببطولة أفريقيا

حصد النادي الأهلي أمس، البطولة رقم 11 من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نادي الوداد المغربي بـ3 أهداف مقابل هدفين بنتيجة المباراتين.

وظهر لاعبو الأهلي وهم يرقصون على أغنية «سطلانة»، وهم في طريقهم إلى غرفة الملابس، بعد استلام الميداليات الذهبية، وسط فرحة عارمة، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأغنية.

- «سطلانة» هي الأغنية الدعائية لفيلم «بعد الشر» لعلي ربيع، الذي يعرض حاليا بالسينمات.

- أغنية «سطلانة» غناء عبدالباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي.

- الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو.

- حققت الاغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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