إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالعريش

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في العريش، وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى العام.

نقل المصابين إلى المستشفى العام

وقال مصدر بهيئة الإسعاف في بيان، إن 6 أشخاص أصيبوا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العريش، وتم نقلهم إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وعمل الإسعافات الأولية.

وكشف مصدر طبي بمستشفى العريش أن أسماء المصابين كالتالي: عبدالله عمر عبدالعال 12 سنة، مصاب بكدمة بالقدم اليمنى وعماد عمر عبدالعال 23 سنة أصيب بجرح قطعي بالجبهة 3 سم وجرح قطعى بالقدم اليمنى 3 سم، وأشرف عمر عبدالعال 14 سنة أصيب باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد محمد عبدالفتاح 25 سنة أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحاجات وكدمات بالجسم، ووليد عنتر رجب 42 سنة أصيب باشتباه نزيف بالمخ، ومحمود رستم محمد 35 سنه اصيب ما بعد الارتجاح وجرح قطعى بالزراع الأيمن 5 سم.

ومن جهة أخرى تواصل قوات الشرطة التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيل وملابسات الحادثة وكتابة المحضر الرسمي.