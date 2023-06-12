ضبط حالة غش في امتحان الدين للثانوية العامة.. واستدعاء ملاحظي اللجنة للتحقيق

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنّه في تمام الساعة 10.10 دقائق، ضبط أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية، حيث نشر صورة لامتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية التقطها بهاتفه المحمول، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.

التحقيق مع ملاحظ بوزارة التعليم

ووجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين في اللجنة، واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وفي إطار آخر، أوضح المتحدث الرسمي، أنّ ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم، تعود لامتحان العام الماضي وليس الحالي، مشيرا إلى أنّ غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.