خبير البالون الطائر: رحلاتنا آمنة جدا والحوادث نادرة بشرط اتباع التعليمات

قال الطيار أحمد عبود، الخبير السياسي وخبير البالون الطائر، إن المناطيد أو البالون الطائر آمن جدا ومن النادر أن يحدث أي نوع من أنواع الحوادث في المناطيد الهوائية، خصوصا بمصر ومع طبيعة الطقس الهادئة واتباع الاحتياطات الآمنة في رحلات المناطيد والبالونات الطائرة.

طيار المنطاد الهوائي لابد أن يتأكد من جودة الأحوال الجوية

وأضاف خبير البالون الطائر في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن طيار المنطاد الهوائي لابد أن يتأكد من جودة الأحوال الجوية وسرعة الرياح قبل القيام بأي رحلة طيران.

الأسعار في مصر تتراوح بين 20 دولار و50 دولار

وأكد خبير البالون الطائر في لقائه مع الاعلامية سلمى عادل أن أسعار رحلة البالون الطائر في مصر تتراوح بين 20 دولار و50 دولار على عكس باقي الدول في أفريقيا والعالم التي تتراوح بيت 250 و400 دولار وأن هناك العديد من السياح الذين يقومون بتجربة الطيران بالمنطاد الهوائي في مصر ويستمتعون بتجربة متميزة بسعر مخفض جدا.