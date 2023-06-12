ضبط 3 أشخاص بتهمة التعدي على آخر وإصابته بعيار ناري خلال مشاجرة بالحدائق

تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مصاب برش خرطوش، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله اتهم 3 أشخاص بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.