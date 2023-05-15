مع اقتراب ذكرى رحيلها.. السر وراء ابتعاد سعاد حسني عن المسلسلات

لا يختلف على موهبتها أحد، وظلت أعمالها عالقة في الأذهان جعلتها تتربع على عرش جميلات السينما المصرية والعربية، إنها سعاد حسني، والتي تقترب ذكرى وفاتها، وتساءل البعض عن سر ابتعاد السندريلا عن تقديم المسلسلات، وهذا ما كشفت عنه في مقابلة تلفزيونية نادرة.

سببان وراء اختفاء سعاد حسني عن الشاشة

غضب وإرهاق كانا سببا في اختفاء سعاد حسني عن الشاشة الفضية، بحسب ما قالته في مقابلة تلفزيونية، مضيفة أنه بالرغم أن الفن بالنسبة لها بمثابة حياة طبيعية أو شيء طبيعي، وبالتالي لا يوجد ما تقدمه جديد، مضيفة: «لازم أعمل الحاجة مظبوطة وده طبع وحش أوي».

ولفتت في اللقاء السابق إلى أنها ترفض المسلسلات لأنها تقضي وقتها في القراءة وسماع الموسيقى، والذهاب للطبيب النفسي، والذي ساعدها في تخفيف شعور الضيق الذي تشعر به.

كلمة سعت للبحث عنها السندريلا

وأوضحت أن التجدد هي الكلمة التي تسعى للبحث عنها في فترة انعزالها، إذ ترغب في أن تكون في حالة توهج داخلية جديدة وهي المشكلة التي كانت تقلقها من الناحية الفنية.

توفيت سعاد حسني في 21 من يونيو في العام 2001، عن عمر 58 عاماً، إثر سقوطها من شرفة المنزل الذي كانت تقطنه في الطابق السادس من مبنى ستوارت تاور في لندن.