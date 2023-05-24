نشاط سينمائي للمؤلف إيهاب بليبل في 2023.. من «البعبع» لـ«البريمو»

يعيش المؤلف إيهاب بليبل، حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، إذ يُشارك بأكثر من عمل فني من خلال التعاون مع كبار النجوم، مثل محمد هنيدي وأمير كرارة، حيث يأتي ذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مؤخرًا خصوصًا في عالم الكوميديا، إذ برز اسمه جليًا خلال السنوات القليلة الماضية في هذا اللون الفني.

ويتعاون إيهاب بليبل، مع أمير كرارة لأول مرة، من خلال فيلم «البعبع»، الذي يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وهو العمل الذي يمثل عودة «كرارة» للسينما بعد آخر أفلامه «كازابلانكا» عام 2019.

تفاصيل فيلم البعبع

تجسّد ياسمين صبري شخصية دكتورة صيدلانية، تقع في غرام سلطان وهو مجرم تائب ويقوم بدوره أمير كرارة، ولكن تحدث مفاجآت تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

ويتعاون إيهاب بليبل، لأول مرة مع الفنان محمد هنيدي، من خلال فيلم «البريمو»، الذي يُعيده للتعاون مع المخرج سعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001.

تفاصيل فيلم البريمو

ويُجسد محمد هنيدي، في الفيلم الذي يُجرى تصويره حاليًا تمهيدًا لطرحه قريبًا، دور مواطن من إحدى محافظات الصعيد، يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، إذ روج هنيدي لدوره في الفيلم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: «بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بذر».

ويأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه إيهاب بليبل، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل كشف مستعجل، بطولة مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، إذ عُرض حصريًا على منصة واتش إت، كما عُرض عبر شبكة تليفزيون الحياة، في النصف الثاني من شهر رمضان، إذ إنه مكون من 15 حلقة فقط.

وقدم إيهاب بليبل، تجارب فنية كوميدية، منها مسلسل «مكتوب عليا» لـ أكرم حسني، و«طلقة حظ» لـ مصطفى خاطر، وفيلم «حامل اللقب» لـ هشام ماجد ودينا الشربيني، وكذلك «جروب الماميز» وغيرها.