ثعبان يلدغ شابا في الشرقية.. وأطباء مستشفى الزقازيق ينقذون حياته

استقبل مستشفى الزقازيق العام اليوم الاثنين، شخصًا مصابا بلدغ ثعبان يقيم بقرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتماثل للشفاء.

تقديم الرعاية اللازمة للمصاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال الشاب «حسام ث م» 19 سنة مقيم بقرية الطيبة بدائرة مركز شرطة الزقازيق مصابا بلدغ ثعبان فيما جرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

قوة أمنية تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وبعد والفحص تبين إصابة الشاب سالف الذكر بلدغ ثعبان بقرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق.

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما اخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وأن الشاب أصيب جراء لدغ ثعبان فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

مصرع طفل سقط من الثالث

في سياق منفصل، شهد مركز بلبيس وتحديدا منطقة بساتين بركات مصرع طفل جراء سقوطه من الطابق الثالث بمنزل أسرته، وتم نقله الى المستشفى وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لحين الانتهاء من تصريح الدفن.