أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الشرقية

أعلن الدكتور السيد الجنيدي مدير منطقة الشرقية الأزهرية، أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أن إجمالي المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 16 ألفا و46 طالبا وطالبة، منهم 8810 بنين بنسبة نجاح 73%، و7236 للفتيات ببنسبة نجاح 83.5%.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

وتضمنت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية الأسماء الآتية:

- المركز الأول إبراهيم أنور علي، من معهد العارين الإعدادي، بمجموع 99.8%.

- المركز الثاني ندى أحمد حامد، بمجموع 99.8%، معهد شنبارة الميمونة من مركز الزقازيق.

- المركز الثالث علاء مسعد محمد إبراهيم بمجموع 99.7%، من معهد روضة الجنيدي.

- المركز الرابع أبرار عاطف علي، بمجموع 99.6%، من معهد أكوة الإعدادي.

- المركز الخامس، أسماء خالد صالح، بمجموع 99.6%، من معهد شنبارة الميمونة.

- المركز السادس أسماء عبدالله محمد، بمجموع 99.6%، من معهد بحر البقر.

- المركز السابع سحر مخلص محمد إبراهيم، بمجموع 99.6%، من معهد أم عجرم.

- المركز الثامن ندى عاطف، بمجموع 99.6%، من معهد عبده علي فرح.

- المركز التاسع هاجر ناجي عبدالله، بمجموع 99.6%، من معهد السلام.

- المركز العاشر أسماء السيد، بمجموع 94.4%، من معهد صافور.

أوائل المحافظة من ذوي الهمم

أما اوائل المحافظة من ذوي الهمم، فهم:

- الأول أحمد ماهر محمد حنفي، بمجموع 97.7%، من معهد شبرا النخلة.

- الثاني ياسمين أحمد عبدالبديع، بمجموع 99.5، من معهد النمروط الإعدادي.

- الثالث مازن إيهاب عطية، بمجموع 97%، من معهد السادات.

- الرابع عمر منير عبدالهادي، بمجموع 92.2%، من معهد العاشر من رمضان.

- الخامس علاء الدين عبدالله عطية، بمجموع 91.5%، من معهد العاشر من رمضان.

أوائل الشهادة الابتدائية

وفيما يتعلق بالشهادة الابتدائية، تقدم للامتحان 15 ألفا و889 طالبا وطالبة، وجاء ترتيب أوائل المحافظة كالتالي:

- الأول عمر أحمد منير، بمجموع 98.2%، من معهد العصايد الابتدائي.

- الثاني أحمد محمد عبد القادر 98.2%، من معهد عبدالسلام الظواهري.

- الثالث ريتال عبدالله 98.2%، من معهد كراديس الابتدائي.

- الرابع عمر أسامة إبراهيم 98.6%، من معهد اعتدال الابتدائي.

- الخامس عاصم محمد علي 98.6%، من معهد النمروط الابتدائي.

- السادس رغد محمد عاطف 98.5%، من معهد عاكف عبدالدايم.

- السابع عبدالرحمن خالد عبد المقصود 98.5%.

- الثامن محمد أحمد حسين 98.4%، معهد اعتدال مبروك.

- التاسع ملك إسلام محمد 98.4%، من معهد مكة المكرمة.

- العاشر أبرار أشرف عطية 98.3%، من معهد بهنياي الابتدائي.

أما اوائل المحافظة من ذوي الهمم، فهم:

- الأول آلاء محمد عبدالكريم 99.6%.

- الثاني محمد وائل غريب 96.7%، من معهد أحمد السيد ديرب نجم.

- الثالث عبدالرحمن ناصر محفوظ 96.6%.

- الرابع صباح سالم 95.3%، من معهد الشهيد السيد العزازي.

- الخامس مريم محمد 94.2%.