إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

وقع حادث تصادم سيارة جامبو بأخرى «ميكروباص» على كوبري غيتة أمام عزبة شرف الدين في طريق بلبيس -مسطرد، فيما أصيب 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس المركزي، باستقبالها 9 أشخاص مصابين بكسور وجروح وإصابات مختلفة جراء تصادم سيارتين على طريق بلبيس.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث، فيما تبين من التحريات الأولية إصابة 9 أشخاص، من تصادم سبارتين جامبو وميكروباص.

الدفع بمرافق الإسعاف

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من مرافقها لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، فيما تحرر محضرا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رفع آثار الحادث

وأخطرت جهات التحقيقات بالواقعة فيما اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجرى رفع اثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة.