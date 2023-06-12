أمين المجلس الأعلى للثقافة: الأولوية للمواطنة في الجمهورية الجديدة

عقد المجلس الأعلى للثقافة لقاءً ثقافيا مع أعضاء منحة جمال عبد الناصر للقيادة للشباب من دول الاتحاد الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وحاضر في هذا اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

مشاركة 150 قيادة شابة من 56 دولة

وأدار اللقاء حسن غزال منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، وألقى الدكتور هشام عزمي المحاضرة بالإنجليزية، متناولًا أبرز سمات الثقافة المصرية، وتحدث عن الأولوية للمواطنة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ما قدمته عدة قمم أدبية وفنية ورياضية من أعمال خالدة، باتت خير سفير للثقافة المصرية، وعلى رأس هؤلاء صاحب جائزة نوبل الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وذكر عدة فنانين زينت أسماؤهم الشاشة الفضية منذ بدايات ظهور فن السينما وخلال عقود القرن المنصرم، مثل الفنانة فاتن حمامة والفنان إسماعيل ياسين وغيرهم من النجوم التي مازلت تتلألأ في سماء الفن السابع، كما أشار إلى نجم ملاعب كرة القدم العالمية الفرعون المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه استطاع أن يكون خير سفير لمصر ليس فقط بموهبته الفريدة، ولكن قبل ذلك بما ينشره من سمات محمودة وأخلاقيات نبيلة جعلته جديرًا بحب أبناء وطنه بصورة غير مسبوقة من قبل.

النهوض بالاقتصاد والتعليم على رأس أولويات الجمهورية الجديدة

ثم تابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة كلمته التي صاحبها عرضًا مصورًا لما تم من منجزات كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار فكرة الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي منذ عقد من الزمان خلال الحملة الافتتاحية للمبادرة الجديدة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية الجديدة تمثل جزء من رؤية مصر 2030 م، التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد والتعليم والابتكار والعدالة الاجتماعية في مصر، موضحًا ما تحمله هذه الاستراتيجية الجديدة من أهمية نحو خلق طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتابع حديثه حول المتحف القومي للحضارة المصرية، موضحًا أنه المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، حيث يعتبر مَجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يُتيح لزائريه فرصة الغوص عميقًا عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية، حيث تم تجهيز هذه القاعة بشاشات عرض رقمية حديثة، مما يزيد من تفاعل الجمهور مع هذه المقتنيات الفريدة، ويوفر في ذات الوقت أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه القطع الأثرية المعروضة.

ويضم المتحف أيضًا قاعة المومياوات الملكية التي تعتبر درة المقتنيات الأثرية بالمتحف، والتي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وتم استقبالها بطلقات المدفعية إجلالًا لعظمة هؤلاء الملوك المصريين القدماء الذين حكموا مصر القديمة وشيدت حضارة التاريخ الإنساني في عهدهم، واستطرد مفتخرًا بمشهد موكب المومياوات الملكية المهيب الذي أشاد به العالم بأسره في الثالث من أبريل عام 2021م.

الجمهورية الجديدة قائمة على أساس دولة ديمقراطية حديثة

وأكد الدكتور هشام عزمي أن الجمهورية الجديدة مستقرة وقائمة على أساس دولة ديمقراطية حديثة تتمتع بقدرات اقتصادية واجتماعية وعسكرية شاملة، حيث تعطي الجمهورية الجديدة الأولوية للمواطنة وقبول الآخر من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وفي ختام كلمته التي لاقت استحسان الحضور وتصفيقهم الحار، أكد ترحيبه مجددًا بالحضور كافة في بلدهم مصر رمز العراقة والأصالة، التي سطرت تاريخ الحضارة الإنسانية بأحرف من نور منذ فجر التاريخ، قائلًا: «جاءت مصر.. ثم جاء التاريخ».

الجدير بالذكر أن منحة ناصر التي تقدم بواسطة وزارة الشباب والرياضة المصرية، افتتحت فعاليات نسختها الرابعة، بمشاركة 150 قيادة شبابية من 56 دولة توزعت في شتى بقاع العالم، من بينها دول عدم الانحياز والدول الصديقة من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وقد أطلقت النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية الرئيس السيسي، في الفترة من 31 مايو المقبل حتى 17 يونيو 2023 م.

وتعتبر منحة ناصر إحدى الآليات التنفيذية لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى دعم الكفاءات من الشباب الأفريقي، وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة، ودعم فرص الترويج للدور المصري عالميًا، وتأتى في إطار تنفيذ كل من رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة 2030 م، وأجندة أفريقيا المستهدفة في عام 2063 م.