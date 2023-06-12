انقطاع المياه في 3 مناطق بالإسماعيلية بسبب كسر ماسورة

أعلنت محافظة الإسماعيلية، قطع المياه في 3 مناطق بمركز ومدينة التل الكبير، ظهر اليوم الاثنين، بسبب تعرض ماسورة رئيسية للكسر.

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن ماسورة مياه بقطر 600 مم تعرضت للكسر ظهر اليوم، مما تسبب في انقطاع المياه عن «بر أيمن» بمدينة القصاصين، ومنطقة خزان أبو عليان وقرية المحسمة بالكامل.

وأضاف البيان، أن انقطاع مياه الشرب مستمر لحين الانتهاء من إصلاح الكسر، وإعادة عمل المحطات مرة أخرى من جديد، بعد تعرض الماسورة للكسر في منطقة تل الحطب.

انتقال الفرق الفنية

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة القناة بفرق طوارئ وفنيين لسرعة الحفر على الماسورة وإصلاحها، بعد انقطاع المياه عن المناطق المذكورة بشكل كامل.

وقالت مصادر مسؤولة في الشركة لـ«الوطن»، إنه سيتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق خلال 4 ساعات بحد أقصى، مشيرة إلى أن الكسر في منطقة واحدة وجار العمل على إصلاحها.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، انقطاع الكهرباء في عدد من المراكز والقرى التابعة لها بالقنطرة شرق والقنطرة غرب، بسبب أعمال الصيانة الدورية التي بدأت منذ شهر مايو الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمحافظة، أن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الاثنين مستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، لحين انتهاء أعمال الصيانة.