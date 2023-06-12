انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في الإسماعيلية اليوم

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الإثنين انقطاع الكهرباء في عدد من المراكز والقرى التابعة لها بالقنطرة شرق والقنطرة غرب، بسبب أعمال الصيانة الدورية التي بدأت منذ شهر مايو الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي اليوم الاثنين مستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وكشفت صحفة محافظة الإسماعيلية على «فيسبوك»، عن انقطاع الكهرباء اليوم الإثنين، عن منطقة أبراج الشرطة بنطاق حي أول، وبرج المرور في شارع شبين الكوم بنطاق حي ثان الإسماعيلية ومنطقة الخامسة في حي ثالث، ومنطقة الكيلو 17 التابعة لمركز القنطرة غرب.

وأضاف البيان، أنه سيتم قطع الكهرباء عن قوى محركة ومناطق سكنية بقرية ميت أبو الكوم، شرق البحيرات في مركز القنطرة شرق ومنطقة كيلو 14 شرق قرية الفردان بمركز الإسماعيلية وخط أبو عروق في نطاق قرية القنطرة شرق.

وأكد بيان المحافظة انقطاع الكهرباء بسبب إجراءات الصيانة وخطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الموسعة خلال شهر يونيو، لرفع كفاءة عدد من المناطق بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.