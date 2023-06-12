انطلاق مهرجان «الكرازة 2023» بكنائس وسط القاهرة تحت شعار «لا تكن إلا فرحا»

انطلقت شعلة مهرجان الكرازة 2023 في إيبارشيات الكرازة المرقسية بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، وجاء هذا العام تحت شعار «لا تكن إلا فرحًا»، هذا هو شعار مهرجان الكرازة المرقسية هذا العام 2023، الذي اختارته اللجنة المركزية للمهرجان.

الأنبا رافائيل يفتتح مهرجان الكرازة بكنائس وسط القاهرة

افتتاح الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، مهرجان الكرازة بكنائس وسط القاهرة مرحلة أولى وثانية ابتدائي السبت 10 يونيو 2023 بكنيسة القديسة دميانة بولاق ومبنى خدمات سان ارساني كنائس وسط القاهرة.

كما تمّ افتتاح مهرجان الكرازة المرقسية 2023 بكنيسة السيدة العذراء مريم - نزلة عبيد - إيبارشية شرق المنيا، بحضور لفيف من الآباء الكهنة والخدام بالكنيسة.

وأقامت لجنة التربية الكنسية بالجيزة لقاء افتتاح مهرجان الكرازة وشرح اللائحة ومعرفة نظام التسابق، وقد حضر هذا اللقاء الآباء الكهنة المنسقين ومسؤولي المراحل والخدام الحضور مسؤولي الكنائس للمراحل والأنشطة المختلفة، تحت رعاية الانبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة.

20 عامًا عمر مهرجان الكرازة

وافتتحت خدمة ابتدائي بكنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس، بالمشروع الأمريكي، فاعليات افتتاح مهرجان الكرازة «لا تكن إلا فرحا».

جدير بالذكر، أنَّه العام الـ20 على بداية المهرجان الذي أسسه قداسة البابا شنوده الثالث، ومستمر برعاية وتشجيع البابا تواضروس الثانى، وتشارك فيه كافة الكنائس الأرثوذكسية على مستوى جميع الإيبارشيات في الداخل وبالمهجر بمسابقات فنية وثقافية ورياضية طوال أشهر الاجازة الصيفية، وتنظمه أسقفية الشباب برئاسة الأنبا موسى، أسقف الشباب.