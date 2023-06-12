«التموين»: وصول 10 آلاف رأس أغنام من تنزانيا وأوغندا قبل عيد الأضحى

تنتظر وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول 5000 رأس أغنام من تنزانيا عبر تعاقدات تمت مع الشركة المصرية السودانية، والمتوقع وصولها وصول كمية الأغنام خلال الأيام المقبلة، والتي سيتم ذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، مع كمية أخرى تقدر بـ5000 ذبيحة ضأن مبردة من دولة أوغندا من المرتقب وصولها خلال شهر يونيو.

أغنام من تنزانيا وأوغندا

وتقدر إجمالي كمية رؤس الأغنام المتوقع وصولها الفترة الحالية وقبل حلول عيد الأضحى المبارك 2023 بحوالي 10 ألاف رأس أغنام من تنزانيا وأوغندا، وذلك وفق إحصائية لوزارة التموين عن كميات اللحوم المتعاقدة عليها، بخلاف رؤس الماشية المتعاقدة عليها وزارة التموين، إذ ترتقب وزارة التموين استلام 6 آلاف رأس من جيبوتي عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر.

تنويع مناشئ استيراد اللحوم

ووفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، فإنه تم التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم الحية والمجمدة، وذلك من خلال التعاقد مع عدة دول أفريقية إضافة إلى ‏دولة الهند لاستيراد اللحوم، ومنها دول السودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا، وذلك بهدف توفير كميات اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق، فضلا عن المساهمة في انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين للحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.