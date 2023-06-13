8 شروط للحفاظ على منحة الجامعة الأمريكية لأبناء مستفيدي «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء تقديم 250 منحة دراسية لعام 2023-2024 بأفضل الجامعات، للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة، بالشراكة مع عدة جامعات، وهي: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة العلمين الدولية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة الجلالة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة بدر»، لافتة إلى أن هناك عدد من الشروط للحفاظ على المنحة.

شروط الحفاظ على المنحة الدراسية لبرنامج المنح الجامعية

أكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة المسؤولة عن إدارة المنحة على الشروط التالية، من أجل الحفاظ على المنحة الدراسية:

- إحراز تقدم في مهارات اللغة الإنجليزية.

- الحفاظ على مستوى أداء أكاديمي لا يقل عن تقدير عام جيد، أو مجموع تراكمي لا يقل عن 2.0 أو حسب المعدل المطلوب من الجامعة.

- الانخراط في نشاط واحد على الأقل، إما في خدمة المجتمع أو نشاط غير دراسي أو تدريب صيفي خلال كل عام دراسي.

- المواظبة على حضور برنامج التأهيل والتعارف والاجتماعات الدورية الخاصة بالمنحة.

- المشاركة في برامج المهارات القيادية، أنشطة التعلم التجريبي ومؤتمر التحديات الكبرى.

- حضور برامج ريادة الأعمال والإرشاد الوظيفي والبرامج الأخرى.

- التسجيل بشكل منتظم في الحد الأقصى للمواد الدراسية في كل فصل دراسي، وحسب متطلبات التخصص، والحفاظ على التقدم نحو التخرج في الإطار الزمني المحدد «مع مراعاة الظروف والحالات الطارئة للطلاب ذوى الإعاقة - وتتم دراسة كل حالة على حدة».

- الحفاظ على باقي شروط اتفاقية برنامج المنح الجامعية.