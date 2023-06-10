محمد سامي بعد تكريمه من الجامعة الأمريكية عن مسلسل جعفر العمدة: «شكرا»

حرص المخرج محمد سامي على توجيه الشكر للجامعة الأمريكية بعد تكريمه عقب النجاح الكبير لمسلسله «جعفر العمدة»، الذي عرض بالسباق الرمضاني الماضي.

أول تعليق من محمد سامي بعد تكريمه من الجامعة الأمريكية

ونشر محمد سامي، صور التكريم، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «شكرا الجامعة الأمريكية بالقاهرة على التكريم عن مسلسل جعفر العمدة كأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل مسلسل».

نجاح مسلسل جعفر العمدة

وكان مسلسل «جعفر العمدة» حقق نجاحا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، إذ كانت تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، منذر رياحنة، منة فضالي، أحمد عبد الله، طارق النهري، دعاء حكم، جوري بكر، أحمد فهيم، أحمد داش، وغيرهم.