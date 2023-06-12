وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بالموانئ بـ100 مليون دولار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة من2 يونية 2023 حتى8 يونية بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضي.

الإفراج عن 149 ألف طن من الذرة بقيمة 53.4 مليون دولار

وأضاف ان الإفراج شمل 149 ألف طن من الذرة بقيمة 53.4 مليون دولار و56 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بـ5 ملايين دولار.

وقال القصير إنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط قد تم الإفراج عن أكثر من 360 ألف طن من الأعلاف (الذرة وفول الصويا) مؤكدا أن زيادة الافراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا يجب أن يسهم في انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالأعلاف مناشدا الجميع بتحمل مسئوليتهم الوطنية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن بينها 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار.

الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق

وأكد القصير أن الافراج يستهدف توفير كميات في الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.