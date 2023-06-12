دار الإفتاء توضح كيفية توزيع الأضحية.. سنة مؤكدة عن النبي

تفصلنا أيام عن حلول عيد الأضحى المبارك 2023 والذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على ذبح الأضاحي كونها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبارها فرصة للتقرب إلى الله وشكره على النعم التي النعم التي منحها الله، وبدأ البعض يتساءل خلال الفترة الماضية عن كيفية توزيع الأضحية لإتباعه وعدم الوقوع في أي خطأ قد يقلل من قيمة الثواب.

كيفية توزيع الأضحية

وتجيب «الوطن» خلال السطور الأتية عن سؤال: كيفية توزيع الأضحية وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إذ قالت إن الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.

الأكل من الأضحية

وللمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.

وأوضحت دار الإفتاء بخصوص كيفية توزيع الأضحية أن الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.