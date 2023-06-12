10 أمور يستحب فلعها قبل وبعد ذبح الأضحية.. «الإفتاء» توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، 10 مستحبات يفعلها المسلم عقب الانتهاء من ذبح الأضحية، وذلك تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، إذ تعد الأضحية سنة مؤكدة عن النبي محمد، ويحرص الكثيرون على اتباع هدي الرسول فيما يتعلق بالذبح وتعليماته ومستحباته.

10 أمور مستحبة قبل وبعد ذبح الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، الأمور المستحبة للمضحي فعلها قبل وبعد الذبح، وهي كالتالي:

- ربط الأضحية في مكان ظاهر، وذلك لما فيها من الاستعداد للتقرب إلى الله.

- تعليق شيء مميز في عنق الأضحية لتكون علامة على كونها هدي.

- معاملتها برفق ولين وأن يسوقها بهدوء إلى مكان الذبح.

- إمساك المضحي عن قص شعره وأظفاره.

- يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه.

- التكبير ثلاث مرات والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء بالقبول وذلك بعد ذكر اسم الله على الذبيحة.

- يستحب للمضحي أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع، بمعنى ألا يتجاوز محل الذبح إلى النخاع.

- لا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسده الأضحية.

- أن يأكل منها ويطعم ويدخر.

- يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث.

إعطاء غير المسلمين من الأضحية

وحول إعطاء غير المسلمين من الأضحية فقد أوضحت دار الإفتاء أنّه لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: «صِلِي أُمَّكِ»، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: «فى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».