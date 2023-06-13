إحالة شخصين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن سيدة بالمعادي للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، إحالة شخصين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة المعادي، إلى المحاكمة الجنائية.

اكتشاف واقعة سرقة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة المعادي، من إحدى السيدات التي تعمل في خدمة العملاء، بإحدى شركات التوظيف، يفيد اكتشافها سرقة مبلغ مالي «عملات محلية وأجنبية» ومشغولات ذهبية من مسكنها، وأن هناك عدد منن العاملات، الذين يترددن على مسكنها للقيام بأعمال النظافة، التي تعرفت عليهن من خلال تطبيق إلكتروني.

التحريات

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى المسؤول عن التطبيق الإلكتروني المُشار إليه، وتبين أن له محل إقامة في دائرة مركز شرطة السلام، وأن وراء ارتكاب الواقعة زووجته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليها.

استبدال العملات الأجنبية

وبعد مواجهة المتهمة بالمعلومات التي تم التوصل إليها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع زوجها مالك التطبيق، مستخدمة في ذلك أسلوب المغافلة، فضلًا عن اعترافها باستبدال المبلغ المالي من العملة الأجنبية للمحلية، وأيد زوجها أقوالها، وأرشدا عن المسروقات «المشغولات الذهبية والمبلغ المالي».

وأضافا المتهمان أنهما أنفقا المبلغ المستولي عليه على المتطلبات الشخصية لهما، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات والمتهمة واتهمتها بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمان، أوضح المحامي محمود عبدالله، أنَّ العقوبة المتوقعة هي السجن المشدد وفقاً لنص المادة 318 من قانون العقوبات، التي تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.