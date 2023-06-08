كشف ملابسات العثور على جثة رضيع «السلام».. الأب متهم بقتله والأم مطلوبة للتحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من التوصل لمعلومات تحدد الجاني في واقعة العثور علي جثة رضيع عليها آثار تعذيب في مدينة السلام، وتبين أن والد الضحية وراء إرتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه، لمطابقتها بوالديه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة اجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إستدعاء والدة المجني عليه لجلسة تحقيق.

بلاغ العثور على جثة طفل بـ«السلام»

تلقي مأمور قسم شرطة السلام بلاغا بالعثور علي جثة طفل بها آثار تعذيب، وبالإنتقال تبين أن جثمان الطفل يحمل آثار تعذيب في أماكن متفرقة، وبجمع التحريات تبين أن الطفل يدعي «بدر ر ع» ويبلغ من العمر عامين، وأن والده وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم استدعاء والدة المجني عليه للتحقيق معها ومعرفة الملابسات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.