العثور على أشلاء آدمية في المعادي.. والنيابة تطلب تحليل الـDNA

قررت النيابة العامة نقل ساق آدمية عثر عليها في منطقة مهجورة بالمعادي إلى مشرحة زينهم، وكلفت الطب الشرعي بإجراء تحليل البصمة الوراثية والاحتفاظ بالنتيجة لحين كشف ملابسات الواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت الساق جزءا من جريمة قتل أم أنها جراء عملية بتر.

تفريغ كاميرات المراقبة

كما طلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الساق تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم الذي ألقاها في منطقة العثور عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بالعثور على ساق آدمية في منطقة مهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على ساق آدمية، وبالبحث في مسرح الواقعة لم يتم العثور على أجزاء أخرى، وجرى نقل الساق إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.