افتتاح محطة تحلية في قرية الظهير بجنوب الشيخ زويد

افتتح مجلس مدينة الشيخ زويد، محطة تحلية قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك بعد الانتهاء من تركيب الوصلات الكهربائية، واستقرار الشبكات في تلك المناطق.

المحطة تغذي سكان التجمعات القريبة

وذكرمجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، إنّه تم افتتاح محطة تحلية قرية الظهير، التي تغذي سكان المناطق والتجمعات القريبة من القرية بعرض 5 كيلومترات.

وأضاف أنّه تم أنشاء المحطة بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي طالب برفع معاناة أهالي القرى، وحقهم في الحصول على مياه الشرب.

لجنة تتفقد العمل في قرية الظهير جنوب الشيخ زويد

وزار المحافظ قرية الظهير جنوب الشيخ زويد منذ عدة أيام، وأطلق اسم «عبد اللطيف أبو زماط» على المحطة، تيمنا باسم أحد أفراد القرية الذي توفي من عدة أسابيع بشكل مفاجئ، وكان يعمل بشكل تطوعي لخدمة أهالي القرى، من خلال جمع التبرعات، وعمل خدمات تتعلق بمجال الصحة والتعليم والكهرباء وأخيرا محطة المياه، والذي ساهم بقدر كبير في تقديم طلبات لمجلس المدينة والمحافظة، للحصول على خدمات مياه الشرب بالتنسيق مع المسؤولين بالمديريات.

ومن جهة أخرى، زارت لجنة من جهاز تنمية سيناء قرية الظهير، للإطلاع على أخر المستجدات بشأن عملية بناء 25 بيتا ريفيا، قاربت على الانتهاء، وهي إحدى المشروعات التنموية المقدمة لأهالي قرى جنوب الشيخ زويد.